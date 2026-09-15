O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, leu na sessão desta terça-feira (15) a defesa do ministro Alexandre de Moraes, apontado por relatório da PF (Polícia Federal) como possível interlocutor do banqueiro Daniel Vorcaro.

Na defesa apresentada por Moraes e lida por Fachin em seu relatório, o ministro afirma que mensagens suas a Vorcaro nunca existiram e que os diálogos seriam fantasiosos.

"Quanto aos diálogos, afirmou serem mensagens minhas que nunca existiram. Diálogos fantasiosos", diz a defesa escrita por Moraes. "O ministro Alexandre de Moraes ainda aponta que não há no documento prova da infração penal, não há contato com autoridade, nem com o procurador-geral da República, nem com o diretor da Polícia Federal", acrescentou Fachin.

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