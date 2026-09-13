BRASÍLIA - O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou neste domingo (13) que a Polícia Federal dê acesso à íntegra do conteúdo do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele ordena à corporação que os dados sejam remetidos ao gabinete ainda neste domingo, até as 23 horas.

O posicionamento de Zanin é mais um capítulo da crise sem precedentes dentro do STF, protagonizadas pelos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, tendo as investigações sobre o banco Master de Vorcaro como pano de fundo.

No ofício, Zanin afirma que "não existe hierarquia entre os ministros do Supremo Tribunal Federal". Mais cedo, o ministro André Mendonça, também do STF, ser contra a abertura da íntegra das informações do celular de Vorcaro. Para ele, isso isso poderia tumultuar a sessão da próxima terça-feira (15), sobre Alexandre de Moraes.