Zanin ordena acesso à integra de celular de Vorcaro até as 23h
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BRASÍLIA - O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou neste domingo (13) que a Polícia Federal dê acesso à íntegra do conteúdo do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele ordena à corporação que os dados sejam remetidos ao gabinete ainda neste domingo, até as 23 horas.
O posicionamento de Zanin é mais um capítulo da crise sem precedentes dentro do STF, protagonizadas pelos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, tendo as investigações sobre o banco Master de Vorcaro como pano de fundo.
No ofício, Zanin afirma que "não existe hierarquia entre os ministros do Supremo Tribunal Federal". Mais cedo, o ministro André Mendonça, também do STF, ser contra a abertura da íntegra das informações do celular de Vorcaro. Para ele, isso isso poderia tumultuar a sessão da próxima terça-feira (15), sobre Alexandre de Moraes.
Zanin diz que o acesso ao conteúdo do celular de Vorcaro, do bando Maste, é imprescindível para que ele forme sua convicção para o julgamento de terça, "independentemente de outras implicações que o material possa indicar".
Na sexta (11), o presidente da corte, Edson Fachin, decidiu manter na pauta da sessão marcada apenas o julgamento sobre o caso do relatório de investigação com mensagens de Vorcaro para Alexandre de Moraes.
Os últimos dias tem sido marcados por diversos posiconametnos de ministros sobre o tema.
Ao determinar à PF a entrega dos arquivos, Cristiano Zanin faz várias considerações. Ele afirma que "os elementos de prova pertencem ao plenário do Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes e não a um integrante específico do Supremo Tribunal Federal", além de afirmar que a sessão designada para o próximo dia 15/9 ainda não tem objeto definido e poderá demandar análise de material extraído do celular do investigado Daniel Vorcaro".
A Polícia Federal havia informado, na manhã de domingo (13), que comunicou ao STF que dispõe "de plenas condições técnicas" para produzir e encaminhar cópia da extração do celular de Vorcaro aos gabinetes dos ministros que o solicitaram, observadas as cautelas de sigilo aplicáveis.
Isso foi uma a um despacho do presidente do STF, Edson Fachin, que determinara à PF a apresentação em até 24 horas de informações sobre o aparelho. O celular havia sido apreendido em 2025, durante investigações relacionadas ao escândalo do Banco Master.