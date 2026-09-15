Rodrigo também teria articulado a participação do pai em um evento ligado ao banqueiro em Londres.

Mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, mostram uma relação de proximidade dele com o advogado Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal).

As conversas mostram que, após uma série de contatos, o advogado pediu a Vorcaro que informações sobre um compromisso em Londres fossem enviadas à secretária do ministro no Supremo.

A reportagem tenta contato com o filho de Fux. O ministro também foi procurado por meio da assessoria do STF, mas não houve resposta até o momento.

A Polícia Federal entregou o conteúdo integral do celular de Vorcaro nesta segunda-feira (14) aos gabinetes dos ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Eles pediram o conteúdo sob a justificativa de que era necessário para a análise que ocorre nesta terça-feira sobre a relação de Moraes com o ex-banqueiro.