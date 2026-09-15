Conversas extraídas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro citam o advogado Kevin Marques ao lado do valor de R$ 500 mil e de um número de telefone atribuído ao filho do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em 4 de julho de 2025, o então diretor jurídico do Banco Master, Luiz Rennó, enviou a Vorcaro um arquivo com o nome “Kevin Marques”, o telefone e a frase “Esse aqui — 500 mil mês — mantém?”. Na sequência, afirmou: “Esse aqui já era, né?”. Vorcaro respondeu com risadas.
Em 8 de agosto, Rennó reenviou a mesma planilha e escreveu que aquele era “o único” que faltava e que “foi pago”.
O ministro Kassio Nunes Marques afirmou que o filho nunca trabalhou para o Banco Master e, portanto, não recebeu valores da instituição. Ele também disse não ter tido acesso ao conjunto de mensagens.
Advogado nega serviço ao banco
Kevin Marques declarou que não prestou serviços ao Banco Master nem recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro. Segundo ele, recebeu R$ 281,6 mil da empresa Consult Inteligência Tributária, para a qual prestou serviços jurídicos na área tributária administrativa.
A Consult recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master. Kevin afirmou que seu trabalho para a empresa não teve relação com o STF.
As mensagens também mencionam uma viagem de jatinho envolvendo a advogada Camilla Ewerton Ramos. Segundo as informações divulgadas, Nunes Marques e a mulher participaram do voo de Brasília para Maceió, em novembro de 2025, para o aniversário da advogada, que atua em processos do Banco Master.
Com informações do Metrópoles.