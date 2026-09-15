Conversas extraídas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro citam o advogado Kevin Marques ao lado do valor de R$ 500 mil e de um número de telefone atribuído ao filho do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 4 de julho de 2025, o então diretor jurídico do Banco Master, Luiz Rennó, enviou a Vorcaro um arquivo com o nome “Kevin Marques”, o telefone e a frase “Esse aqui — 500 mil mês — mantém?”. Na sequência, afirmou: “Esse aqui já era, né?”. Vorcaro respondeu com risadas.

Em 8 de agosto, Rennó reenviou a mesma planilha e escreveu que aquele era “o único” que faltava e que “foi pago”.