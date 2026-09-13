O jovem Andrea Kimi Antonelli confirmou neste domingo (13) o protagonismo na temporada 2026 da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Espanha, disputado pela primeira vez no circuito de rua de Madri, o Madring. O piloto da Mercedes largou na segunda posição, aproveitou uma oportunidade estratégica durante a entrada do safety car virtual e superou a McLaren de Lando Norris, que havia conquistado a pole position. Max Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo, enquanto Norris completou o pódio na terceira colocação.
A vitória foi a oitava de Antonelli no campeonato e ampliou sua vantagem na liderança para 81 pontos sobre o companheiro de equipe, George Russell. O italiano chegou aos 292 pontos, contra 211 do britânico, que terminou a corrida na quinta posição. O resultado reforça a condição de Antonelli como principal candidato ao título, especialmente após a sequência positiva nas etapas da Itália e da Espanha.
Norris começou a prova em vantagem e manteve a liderança nas primeiras voltas. O cenário, porém, mudou quando a saída de Lance Stroll provocou a entrada do safety car virtual. A neutralização abriu uma janela estratégica para os pilotos que conseguiram realizar suas paradas nos boxes sem perder tanto tempo.
A Mercedes aproveitou melhor a situação com Antonelli, enquanto a McLaren demorou a reagir. O pit stop de Norris foi realizado em condições desfavoráveis e ainda teve problemas de execução, comprometendo a vantagem construída pelo britânico. O piloto conseguiu recuperar posições e garantir o terceiro lugar, mas perdeu a oportunidade de lutar pela vitória em uma pista que ofereceu poucas possibilidades de ultrapassagem.
Charles Leclerc, da Ferrari, também chegou a ocupar a liderança durante a corrida, beneficiado pela estratégia de pneus. No entanto, precisou fazer sua parada obrigatória nas voltas finais e terminou em quarto. Russell completou os cinco primeiros colocados.
A prova em Madri foi marcada ainda por diversos abandonos. Lewis Hamilton deixou a corrida logo no início, com problemas de freios em sua Ferrari. Carlos Sainz, da Williams, também não completou a etapa, enquanto Fernando Alonso terminou na 17ª posição após um incidente com o compatriota.
Estreia de Madri divide opiniões
A primeira corrida no Madring representou uma mudança importante para o calendário da Fórmula 1. Após décadas de disputas no circuito de Barcelona-Catalunha, o Grande Prêmio espanhol passou a ser realizado na capital do país, em um traçado semipermanente instalado na região do complexo de exposições IFEMA.
Com 5,47 quilômetros e 22 curvas, o circuito foi projetado para combinar trechos urbanos e setores de maior velocidade. Uma das principais atrações é a curva inclinada conhecida como “La Monumental”. Apesar da expectativa em torno da novidade, a corrida revelou dificuldades para as ultrapassagens e deixou em evidência a necessidade de ajustes no traçado para favorecer disputas mais intensas nas próximas edições.
A estreia também foi marcada pela ausência de um resultado expressivo dos pilotos espanhóis. Alonso enfrentou problemas após o incidente com Sainz, enquanto o piloto da Williams abandonou a prova. A torcida local, que lotou as áreas do novo circuito, acompanhou uma corrida histórica para Madri, mas sem a presença de um representante do país no grupo da frente.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, teve uma atuação discreta. Depois de largar na 12ª posição, o piloto perdeu terreno ao longo da prova e recebeu a bandeirada em 13º lugar, sem somar pontos. A estratégia adotada pela equipe e a dificuldade para ganhar posições no circuito madrilenho limitaram as possibilidades de recuperação do brasileiro.
Com a vitória de Antonelli, a Mercedes amplia sua influência na disputa pelo campeonato, enquanto McLaren, Ferrari e Red Bull seguem na perseguição. A próxima etapa da temporada está prevista para o Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku, onde a disputa pelo título terá mais um capítulo.