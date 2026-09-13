O jovem Andrea Kimi Antonelli confirmou neste domingo (13) o protagonismo na temporada 2026 da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Espanha, disputado pela primeira vez no circuito de rua de Madri, o Madring. O piloto da Mercedes largou na segunda posição, aproveitou uma oportunidade estratégica durante a entrada do safety car virtual e superou a McLaren de Lando Norris, que havia conquistado a pole position. Max Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo, enquanto Norris completou o pódio na terceira colocação.

A vitória foi a oitava de Antonelli no campeonato e ampliou sua vantagem na liderança para 81 pontos sobre o companheiro de equipe, George Russell. O italiano chegou aos 292 pontos, contra 211 do britânico, que terminou a corrida na quinta posição. O resultado reforça a condição de Antonelli como principal candidato ao título, especialmente após a sequência positiva nas etapas da Itália e da Espanha.

Norris começou a prova em vantagem e manteve a liderança nas primeiras voltas. O cenário, porém, mudou quando a saída de Lance Stroll provocou a entrada do safety car virtual. A neutralização abriu uma janela estratégica para os pilotos que conseguiram realizar suas paradas nos boxes sem perder tanto tempo.