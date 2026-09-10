O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou nesta quinta-feira (10) o pronunciamento que faria sobre o caso envolvendo o Banco Master. Segundo aliados, ele pretendia apresentar à imprensa informações que também prestaria ao presidente da Corte, Edson Fachin.
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A fala estava marcada para as 11h, mas foi desmarcada horas após a convocação. O STF informou que o pronunciamento será remarcado em outra data.
A manifestação seria a primeira de Moraes após o ministro André Mendonça retirar o sigilo de mensagens trocadas entre ele e Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, antes da prisão do banqueiro.
Com base nos diálogos, Mendonça pediu que o plenário do STF decida sobre a abertura de uma investigação contra Moraes. Fachin marcou para terça-feira (15) a sessão para analisar o caso.
Na quarta-feira (9), Fachin também retirou Moraes da relatoria do Inquérito das Fake News, que tramita desde 2019.
Com informações da Folhapress e do Metrópoles.