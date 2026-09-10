O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou nesta quinta-feira (10) o pronunciamento que faria sobre o caso envolvendo o Banco Master. Segundo aliados, ele pretendia apresentar à imprensa informações que também prestaria ao presidente da Corte, Edson Fachin.

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A fala estava marcada para as 11h, mas foi desmarcada horas após a convocação. O STF informou que o pronunciamento será remarcado em outra data.