10 de setembro de 2026
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ESCÂNDALO NO STF

O que Moraes pretendia dizer no pronunciamento que foi cancelado?

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Tânia Rêgo/Agência Brasil
A fala estava marcada para as 11h, mas foi desmarcada horas após a convocação.
A fala estava marcada para as 11h, mas foi desmarcada horas após a convocação.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou nesta quinta-feira (10) o pronunciamento que faria sobre o caso envolvendo o Banco Master. Segundo aliados, ele pretendia apresentar à imprensa informações que também prestaria ao presidente da Corte, Edson Fachin.

Leia mais: Fachin assume relatoria do inquérito no lugar de Moraes

A fala estava marcada para as 11h, mas foi desmarcada horas após a convocação. O STF informou que o pronunciamento será remarcado em outra data.

A manifestação seria a primeira de Moraes após o ministro André Mendonça retirar o sigilo de mensagens trocadas entre ele e Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, antes da prisão do banqueiro.

Com base nos diálogos, Mendonça pediu que o plenário do STF decida sobre a abertura de uma investigação contra Moraes. Fachin marcou para terça-feira (15) a sessão para analisar o caso.

Na quarta-feira (9), Fachin também retirou Moraes da relatoria do Inquérito das Fake News, que tramita desde 2019.

Com informações da Folhapress e do Metrópoles.

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