Funcionários da Caixa Econômica Federal iniciam nesta quinta-feira (10) uma greve nacional por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Bancários, as negociações com o banco continuam e uma nova proposta deve ser apresentada ainda hoje.

A paralisação foi aprovada após mais de 90% das bases sindicais rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa, de acordo com a entidade. O principal impasse envolve o plano de saúde dos empregados.

Os trabalhadores pedem o fim do limite de contribuição da Caixa, atualmente fixado em 6,5% da folha de pagamento. O sindicato também reivindica a retomada do modelo anterior, no qual o banco arcava com 70% das despesas do plano e os funcionários com 30%.