10 de setembro de 2026
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Caixa entra em greve nacional por tempo indeterminado nesta 5ª

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via IG
A paralisação foi aprovada após mais de 90% das bases sindicais rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa, de acordo com a entidade.
A paralisação foi aprovada após mais de 90% das bases sindicais rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa, de acordo com a entidade.

Funcionários da Caixa Econômica Federal iniciam nesta quinta-feira (10) uma greve nacional por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Bancários, as negociações com o banco continuam e uma nova proposta deve ser apresentada ainda hoje.

A paralisação foi aprovada após mais de 90% das bases sindicais rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa, de acordo com a entidade. O principal impasse envolve o plano de saúde dos empregados.

Os trabalhadores pedem o fim do limite de contribuição da Caixa, atualmente fixado em 6,5% da folha de pagamento. O sindicato também reivindica a retomada do modelo anterior, no qual o banco arcava com 70% das despesas do plano e os funcionários com 30%.

O Banco do Brasil também terá paralisação parcial nesta quinta-feira.

Nos bancos privados, os funcionários aceitaram a proposta de reajuste que prevê reposição integral da inflação, mais aumento real de 0,60% em 2026 e 2027 para salários e demais verbas.

Com informações do Metrópoles.

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