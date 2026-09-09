Carlo Ancelotti anunciou nesta tarde de quarta-feira (9) a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. A relação define o grupo que disputará três amistosos em setembro e outubro.

Confira a lista de convocados de Ancelotti:

Atacantes

Endrick - Real Madrid

Estêvão - Chelsea

João Pedro - Chelsea

Pedro - Flamengo

Raphinha - Barcelona

Rayan - Bournemouth

Samuel Lino - Flamengo

Vini Jr - Real Madrid

Meio-campistas