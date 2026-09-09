Carlo Ancelotti anunciou nesta tarde de quarta-feira (9) a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. A relação define o grupo que disputará três amistosos em setembro e outubro.
Confira a lista de convocados de Ancelotti:
Atacantes
Endrick - Real Madrid
Estêvão - Chelsea
João Pedro - Chelsea
Pedro - Flamengo
Raphinha - Barcelona
Rayan - Bournemouth
Samuel Lino - Flamengo
Vini Jr - Real Madrid
Meio-campistas
Andrey Santos - Manchester United
Breno Bidon - Corinthians
Bruno Guimarães - Arsenal
Danilo - Botafogo
Douglas Luiz - Juventus
Gabriel Bontempo - Santos
Defensores
Arthur Dias - Athletico-PR
Douglas Santos - Zenit
Gabriel Magalhães - Arsenal
Jair - Forest
Marquinhos - PSG
Matheuzinho - Corinthians
Mauro Jr - PSV
Vitor Reis - Manchester City
Wesley - Roma
Goleiros
Hugo Souza (Corinthians)
Pedro Morisco (Coritiba)
Otávio (Cruzeiro)
O Brasil enfrenta a Austrália em 25 de setembro, em Townsville, e 29 de setembro, em Brisbane. Depois, a equipe viaja para a Índia, onde enfrenta a seleção local em 3 de outubro, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países.
A Seleção ainda terá amistosos contra Japão e Singapura em novembro.
Com informações do ge.