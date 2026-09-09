11 de setembro de 2026
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ACIDENTE GRAVE

Churrasqueira explode e mata Juliana na própria festa

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Redes Sociais via Banda B
Juliana foi levada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto, mas morreu durante o atendimento médico.
Juliana foi levada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto, mas morreu durante o atendimento médico.

Juliana Cristina dos Reis, de 48 anos, morreu ao sofrer queimaduras graves durante a comemoração do próprio aniversário, no domingo (6), em uma área rural de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná.

Segundo familiares, Juliana estava com outras pessoas que tentavam acender a churrasqueira usando álcool etílico. Quando uma chama foi acesa, houve a explosão que atingiu a vítima.

Juliana foi levada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto, mas morreu durante o atendimento médico. Ela completaria 49 anos na segunda-feira (7).

O velório foi realizado na manhã dessa terça-feira (8), no Memorial Bom Samaritano, em Assis Chateaubriand.

Com informações da Banda B.

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