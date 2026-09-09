Juliana Cristina dos Reis, de 48 anos, morreu ao sofrer queimaduras graves durante a comemoração do próprio aniversário, no domingo (6), em uma área rural de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná.

Segundo familiares, Juliana estava com outras pessoas que tentavam acender a churrasqueira usando álcool etílico. Quando uma chama foi acesa, houve a explosão que atingiu a vítima.

Juliana foi levada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto, mas morreu durante o atendimento médico. Ela completaria 49 anos na segunda-feira (7).