O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, assumiu nesta quarta-feira (9) a relatoria do inquérito das Fake News, que estava sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes desde 2019.
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A investigação apura notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denúncias caluniosas, ameaças e outros ataques contra o STF, seus ministros e familiares.
Segundo Fachin, inquéritos e outros procedimentos vinculados ao Inquérito 4.781, conhecido como Inquérito das Fake News, retornam à relatoria da Presidência da Corte. Após análise, os processos serão encaminhados à autoridade policial e, posteriormente, à Procuradoria-Geral da República para eventual denúncia ou pedido de arquivamento, conforme a legislação e o regimento do STF.
Com informações do g1.