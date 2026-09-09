Crianças de 10, 11 anos e 12 anos aprenderam noções de direção jogando videogame antes de furtarem um carro avaliado em R$ 159 mil, em Florianópolis (SC). Segundo a Polícia Civil, os jogos ajudaram o grupo a entender controles de veículos, incluindo o câmbio automático.
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O carro, um Omoda 5 híbrido e automático, foi furtado no domingo (6), após o grupo encontrar a chave reserva dentro do veículo. O menino de 12 anos conduziu o automóvel durante a fuga em alta velocidade pela região continental da cidade.
Durante o trajeto, o carro bateu em uma motocicleta. A Polícia Militar localizou o veículo no bairro Estreito e encaminhou os três envolvidos à Central de Plantão Policial.
Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o adolescente de 12 anos pode receber medida socioeducativa caso seja comprovado ato infracional. As duas crianças estão sujeitas a medidas de proteção do Conselho Tutelar.
Com informações do g1.