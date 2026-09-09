11 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Crianças que furtaram carro aprenderam a dirigir em videogame

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PMSC
Segundo a Polícia Civil, os jogos ajudaram o grupo a entender controles de veículos, incluindo o câmbio automático.
Segundo a Polícia Civil, os jogos ajudaram o grupo a entender controles de veículos, incluindo o câmbio automático.

Crianças de 10, 11 anos e 12 anos aprenderam noções de direção jogando videogame antes de furtarem um carro avaliado em R$ 159 mil, em Florianópolis (SC). Segundo a Polícia Civil, os jogos ajudaram o grupo a entender controles de veículos, incluindo o câmbio automático.

Leia mais: Crianças furtam carro e batem em motocicleta; VÍDEO

O carro, um Omoda 5 híbrido e automático, foi furtado no domingo (6), após o grupo encontrar a chave reserva dentro do veículo. O menino de 12 anos conduziu o automóvel durante a fuga em alta velocidade pela região continental da cidade.

Durante o trajeto, o carro bateu em uma motocicleta. A Polícia Militar localizou o veículo no bairro Estreito e encaminhou os três envolvidos à Central de Plantão Policial.

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o adolescente de 12 anos pode receber medida socioeducativa caso seja comprovado ato infracional. As duas crianças estão sujeitas a medidas de proteção do Conselho Tutelar.

Com informações do g1.

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