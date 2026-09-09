09 de setembro de 2026
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CRISE INSTITUCIONAL

Dino derruba decisão e devolve chefia da PF aos cargos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Gustavo Moreno/STF
A decisão de Dino derrubou o afastamento determinado pelo ministro André Mendonça na terça-feira (8).
A decisão de Dino derrubou o afastamento determinado pelo ministro André Mendonça na terça-feira (8).

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (9) a reintegração de Andrei Rodrigues e Leandro Almada da Costa aos cargos de diretor-geral e diretor de Inteligência Policial da Polícia Federal. A decisão derrubou o afastamento determinado pelo ministro André Mendonça na terça-feira (8).

Dino afirmou que o Partido Novo, responsável pelo pedido que levou ao afastamento, não integra a ação penal e não tem legitimidade para solicitar a medida. Segundo o ministro, o Código de Processo Penal atribui essa prerrogativa à autoridade policial e ao Ministério Público.

O ministro também citou que o presidente do STF, Edson Fachin, já havia determinado que o plenário analisasse a questão envolvendo os relatórios de inteligência da PF. Para Dino, o afastamento de Andrei interfere na organização da equipe responsável pelas investigações e pode retardar o acesso a materiais.

Mendonça afirmou que foi alvo de monitoramento ilegal pela PF por mais de 30 dias. O afastamento da cúpula da PF foi determinado no contexto das investigações relacionadas ao Banco Master.

Com informações do Metrópoles.

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