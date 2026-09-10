O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu nesta quinta-feira (10) o deputado federal Mario Frias (PL-SP) de deixar o país e de manter contato com outros investigados na Operação Make Up.
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A ação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) apura suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares. Ao todo, foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal.
As medidas impostas por Dino também valem para os 29 alvos da operação. Entre eles está a produtora Karina Gama, além do Instituto Conhecer Brasil (ICB) e da Academia Nacional de Cultura (ANC), entidades ligadas a ela.
Segundo a PF, recursos públicos foram repassados a uma organização da sociedade civil e posteriormente destinados a empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação dos serviços. A investigação identificou movimentações de centenas de milhões de reais e apura crimes como peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Auditoria da CGU encontrou indícios de irregularidades no direcionamento de R$ 2 milhões em emendas indicadas por Frias para entidades ligadas a Karina Gama.
Frias é roteirista e produtor-executivo de “Dark Horse”, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em maio, o Intercept Brasil informou que o senador Flávio Bolsonaro pediu recursos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar a produção. Segundo o site, Vorcaro repassou ao menos R$ 61 milhões em 2025.
Com informações do g1.