O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu nesta quinta-feira (10) o deputado federal Mario Frias (PL-SP) de deixar o país e de manter contato com outros investigados na Operação Make Up.

Leia mais: PF mira desvio de emendas ligado a Dark Horse

A ação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) apura suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares. Ao todo, foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal.