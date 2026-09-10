A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (10) a operação para investigar o suposto esquema de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares relacionado ao financiamento do filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, são cumpridos 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal.

A produtora do filme, Karina Gama, e o deputado federal Mario Frias (PL-SP) são alvos da operação. Também são cumpridas buscas no Instituto Conhecer Brasil (ICB) e na Academia Nacional de Cultura (ANC), entidades ligadas à produtora. Não há mandados de prisão.

Batizada de “Make Up”, a operação é realizada pela PF e pela Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo a investigação, uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados direcionou recursos de emendas repassados a uma organização da sociedade civil para empresas subcontratadas irregularmente, sem comprovação da execução dos serviços.