Após o feriado da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, o calendário de 2026 ainda tem cinco feriados nacionais. Quatro deles caem em dias que permitem formar períodos prolongados de descanso para quem não trabalha aos fins de semana.
O próximo será em 12 de outubro, uma segunda-feira, quando são celebrados o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. A data garante três dias consecutivos de descanso.
Em 2 de novembro, Dia de Finados, também haverá feriado na segunda-feira. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, cairá em uma sexta-feira, formando outro período de três dias.
O único dos próximos feriados que cai no fim de semana é a Proclamação da República, em 15 de novembro, um domingo. O Natal, em 25 de dezembro, será celebrado em uma sexta-feira.
Confira as próximas datas:
- 12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
- 2 de novembro — Finados (segunda-feira)
- 15 de novembro — Proclamação da República (domingo)
- 20 de novembro — Dia da Consciência Negra (sexta-feira)
- 25 de dezembro — Natal (sexta-feira)
Também estão previstos pontos facultativos em 28 de outubro, Dia do Servidor Público, e nas tardes de 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo.