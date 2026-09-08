Após o feriado da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, o calendário de 2026 ainda tem cinco feriados nacionais. Quatro deles caem em dias que permitem formar períodos prolongados de descanso para quem não trabalha aos fins de semana.

O próximo será em 12 de outubro, uma segunda-feira, quando são celebrados o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. A data garante três dias consecutivos de descanso.

Em 2 de novembro, Dia de Finados, também haverá feriado na segunda-feira. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, cairá em uma sexta-feira, formando outro período de três dias.