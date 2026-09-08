10 de setembro de 2026
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CALENDÁRIO

Ainda há cinco feriados nacionais em 2026; confira quais são

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Brasil
Há feriados nacionais que podem render folgas prolongadas.
Há feriados nacionais que podem render folgas prolongadas.

Após o feriado da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, o calendário de 2026 ainda tem cinco feriados nacionais. Quatro deles caem em dias que permitem formar períodos prolongados de descanso para quem não trabalha aos fins de semana.

O próximo será em 12 de outubro, uma segunda-feira, quando são celebrados o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. A data garante três dias consecutivos de descanso.

Em 2 de novembro, Dia de Finados, também haverá feriado na segunda-feira. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, cairá em uma sexta-feira, formando outro período de três dias.

O único dos próximos feriados que cai no fim de semana é a Proclamação da República, em 15 de novembro, um domingo. O Natal, em 25 de dezembro, será celebrado em uma sexta-feira.

Confira as próximas datas:

  • 12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
  • 2 de novembro — Finados (segunda-feira)
  • 15 de novembro — Proclamação da República (domingo)
  • 20 de novembro — Dia da Consciência Negra (sexta-feira)
  • 25 de dezembro — Natal (sexta-feira)

Também estão previstos pontos facultativos em 28 de outubro, Dia do Servidor Público, e nas tardes de 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo.

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