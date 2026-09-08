Uma pequena infecção na unha de um bebê levou médicos a descobrirem um tumor cerebral agressivo. Joey, hoje com cinco anos, passou por três cirurgias e nove ciclos de quimioterapia. Atualmente, não há evidências da doença e ele começou a frequentar a escola.

Joey nasceu em 2020, e, após uma semana em casa, teve dificuldades para se alimentar, perda de peso, icterícia e episódios de tremores. Durante a avaliação médica, os profissionais identificaram a pequena infecção em uma das unhas. O exame de ultrassom mostrou o tumor no cérebro.

A criança passou por duas cirurgias para retirada do tumor e uma terceira para tratar o tecido cicatricial que ficou no local e dificultava o controle das convulsões. Durante o tratamento, Joey tinha mais de 30 crises epilépticas por dia e precisava de sondas para alimentação.