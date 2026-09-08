Uma pequena infecção na unha de um bebê levou médicos a descobrirem um tumor cerebral agressivo. Joey, hoje com cinco anos, passou por três cirurgias e nove ciclos de quimioterapia. Atualmente, não há evidências da doença e ele começou a frequentar a escola.
Joey nasceu em 2020, e, após uma semana em casa, teve dificuldades para se alimentar, perda de peso, icterícia e episódios de tremores. Durante a avaliação médica, os profissionais identificaram a pequena infecção em uma das unhas. O exame de ultrassom mostrou o tumor no cérebro.
A criança passou por duas cirurgias para retirada do tumor e uma terceira para tratar o tecido cicatricial que ficou no local e dificultava o controle das convulsões. Durante o tratamento, Joey tinha mais de 30 crises epilépticas por dia e precisava de sondas para alimentação.
A análise das amostras do tumor identificou um glioblastoma, tipo agressivo de câncer cerebral incurável. Joey também participou de estudos clínicos voltados à compreensão dos efeitos da quimioterapia em bebês.
Em agosto de 2021, após o último ciclo de quimioterapia, a família recebeu a informação de que os exames não apresentavam evidências da doença.
Joey vive em Penicuik, na região de Midlothian, na Escócia. Aos cinco anos, ele tem paralisia cerebral, pouco movimento na mão direita, usa órtese na perna e cadeira de rodas para percorrer distâncias maiores. Segundo a mãe, ele gosta de nadar e passar tempo com os irmãos e agora também frequenta a escola.
Com informações da Sky News.