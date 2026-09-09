O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu nesta quarta-feira (9) as decisões de André Mendonça que afastaram os diretores da Polícia Federal e de Flávio Dino que determinaram a reintegração dos servidores.
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Com a medida, ficam suspensas tanto a saída de Andrei Rodrigues e Leandro Almada da direção da PF quanto a decisão que os reconduziu aos cargos. Fachin afirmou que é necessário evitar conflitos e sobreposições entre decisões de ministros da Corte.
A crise envolve investigações relacionadas ao Banco Master e teve início após Mendonça retirar o sigilo de um relatório da PF com mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes. O documento também citava o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e Andrei Rodrigues.
Mendonça afastou Andrei e Leandro em 8 de setembro, alegando monitoramento ilegal realizado pela PF. A decisão também determinou procedimentos criminais e administrativos na corporação. A Segunda Turma iniciou a análise do afastamento, mas o julgamento foi interrompido após pedido de vista de Gilmar Mendes.
No dia seguinte, Dino determinou a reintegração dos dois diretores. O ministro argumentou que o Partido Novo, autor do pedido que levou ao afastamento, não tinha legitimidade para solicitar a medida em processo penal.
Fachin também manteve sob sua responsabilidade a análise de possíveis irregularidades relacionadas à produção dos relatórios da PF e aos procedimentos envolvendo Mendonça, Moraes e a corporação.
Com informações do g1.