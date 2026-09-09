O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu nesta quarta-feira (9) as decisões de André Mendonça que afastaram os diretores da Polícia Federal e de Flávio Dino que determinaram a reintegração dos servidores.

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Com a medida, ficam suspensas tanto a saída de Andrei Rodrigues e Leandro Almada da direção da PF quanto a decisão que os reconduziu aos cargos. Fachin afirmou que é necessário evitar conflitos e sobreposições entre decisões de ministros da Corte.