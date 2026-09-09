09 de setembro de 2026
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CONTENÇÃO DE CRISE

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre chefe da PF

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil
Fachin também manteve sob sua responsabilidade a análise de possíveis irregularidades relacionadas à produção dos relatórios da PF.
Fachin também manteve sob sua responsabilidade a análise de possíveis irregularidades relacionadas à produção dos relatórios da PF.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu nesta quarta-feira (9) as decisões de André Mendonça que afastaram os diretores da Polícia Federal e de Flávio Dino que determinaram a reintegração dos servidores.

Leia mais: Fachin assume relatoria do inquérito no lugar de Moraes

Com a medida, ficam suspensas tanto a saída de Andrei Rodrigues e Leandro Almada da direção da PF quanto a decisão que os reconduziu aos cargos. Fachin afirmou que é necessário evitar conflitos e sobreposições entre decisões de ministros da Corte.

A crise envolve investigações relacionadas ao Banco Master e teve início após Mendonça retirar o sigilo de um relatório da PF com mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes. O documento também citava o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e Andrei Rodrigues.

Mendonça afastou Andrei e Leandro em 8 de setembro, alegando monitoramento ilegal realizado pela PF. A decisão também determinou procedimentos criminais e administrativos na corporação. A Segunda Turma iniciou a análise do afastamento, mas o julgamento foi interrompido após pedido de vista de Gilmar Mendes.

No dia seguinte, Dino determinou a reintegração dos dois diretores. O ministro argumentou que o Partido Novo, autor do pedido que levou ao afastamento, não tinha legitimidade para solicitar a medida em processo penal.

Fachin também manteve sob sua responsabilidade a análise de possíveis irregularidades relacionadas à produção dos relatórios da PF e aos procedimentos envolvendo Mendonça, Moraes e a corporação.

Com informações do g1.

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