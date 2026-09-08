Uma mulher teve a orelha cortada pelo namorado durante A discussão motivada por ciúmes em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Ela se arrumava para ir ao aniversário de um amigo quando foi atacada. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).
Segundo o boletim de ocorrência, o casal está junto há mais de 20 anos. Durante a preparação para a festa, o homem reclamou que a companheira estava muito produzida e perguntou se ela havia conhecido outra pessoa.
A discussão continuou e o homem pegou uma faca para atingi-la. Ela conseguiu se desviar do golpe, mas sofreu o corte na orelha. A vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fazenda Rio Grande, onde recebeu atendimento médico.
Após ser atendida, a mulher acionou a polícia. Os agentes foram até a casa do casal e encontraram o suspeito no local. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da PCPR.
A faca utilizada na agressão não foi localizada e o homem tampouco informou onde colocou o objeto. A vítima passa bem, e o caso segue sob investigação.
Com informações da Banda B.