Duas crianças, de 10 e 11 anos, e um adolescente, de 12, furtaram um carro e trafegaram em alta velocidade por ruas de Florianópolis (SC), no domingo (6). O veículo chegou a bater em uma moto, mas ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), o carro, modelo Omoda 5, estava estacionado no bairro de Capoeiras com a chave reserva em seu interior.

Os três entraram no veículo, deram a partida e circularam por diversas ruas da região continental de Florianópolis. Eles ainda bateram em uma moto estacionada na avenida Afonso Pena. Ninguém ficou ferido.