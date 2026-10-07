O empresário milionário Wicknell Chivayo e a mulher, Lucy, serão enterrados sem as cabeças, que não foram encontradas após a queda do helicóptero que matou o casal e outras três pessoas no Zimbábue, no sul do continente africano. O acidente aconteceu em 30 de setembro.
Segundo o porta-voz da família, os corpos das cinco vítimas foram severamente queimados após a aeronave cair em meio a condições de neblina em uma fazenda em Marondera.
“Os corpos foram queimados até que o fogo se apagasse sozinho. Então, você pode imaginar em que estado estão”, afirmou, acrescentando que ficaram irreconhecíveis.
Peritos suspeitaram que alguns restos encontrados fossem partes das cabeças das vítimas, mas exames posteriores descartaram essa possibilidade.
Wicknell e Lucy serão enterrados lado a lado no Cemitério Glen Forest, em Harare, nessa quinta-feira (8). Dois pilotos morreram no acidente e foram enterrados no domingo (4). O agente de segurança Senelisiwe Magagula foi sepultado na segunda-feira (5).
Com informações do NewsDay.