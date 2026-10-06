Chamado Galleri, o teste foi desenvolvido pela empresa norte-americana Grail e é comercializado no Brasil pela Genesis Genomics, joint venture do Einstein com o Grupo Fleury.

O Einstein Hospital Israelita passou a oferecer o primeiro teste comercial disponível no país que busca, em uma amostra de sangue, sinais moleculares associados a mais de 50 tipos de câncer.

O exame custa R$ 6.990 e é feito mediante solicitação médica. Ele não é coberto pelos planos de saúde. A Genesis também oferece uma teleconsulta para pessoas interessadas que não tenham pedido médico. Se houver indicação, o profissional pode solicitar o teste.

A coleta é feita nas unidades do Einstein ou do Fleury, mas a amostra é enviada aos Estados Unidos para processamento no laboratório da Grail. O resultado leva cerca de um mês.

O Galleri é indicado principalmente para adultos com 50 anos ou mais, sem sintomas sugestivos de câncer, faixa em que a incidência da doença começa a aumentar de forma mais acentuada. Pessoas com histórico familiar ou outros fatores de risco também podem ser consideradas.