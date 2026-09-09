O Brasil teve desempenho abaixo da média da OCDE nas três áreas avaliadas pelo Pisa 2025, segundo resultados divulgados nessa terça-feira (8). Em matemática, o país registrou 377 pontos e ficou em 71º lugar entre 89 países.

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As médias brasileiras foram de 377 pontos em matemática, contra 463 da OCDE; 409 em ciências, ante 482; e 408 em leitura, enquanto a média foi de 463.