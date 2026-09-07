07 de setembro de 2026
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NA SAÍDA DA ESCOLA

Menina escapa de sequestro ao pular de carro em movimento; VÍDEO

Por Bruna Fantti | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/cctv
As imagens mostram a jovem caminhando pela calçada com a mochila nas costas ao sair da escola, por volta das 20h.
As imagens mostram a jovem caminhando pela calçada com a mochila nas costas ao sair da escola, por volta das 20h.

Uma adolescente de 16 anos saltou de um carro em movimento para escapar de um suposto sequestro na noite da última sexta-feira (4), em Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. O caso foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela 23ª DP (Delegacia de Polícia), do Méier.

As imagens mostram a jovem caminhando pela calçada com a mochila nas costas ao sair da escola, por volta das 20h. Ela para ao lado de um carro com os vidros escuros. A porta do passageiro se abre e ela é puxada para dentro do veículo, que arranca em seguida.

Um segundo trecho do vídeo registra o momento em que a adolescente salta do carro ainda em movimento, sem a mochila. Ela se levanta, recolhe um objeto caído no chão e sai correndo.

A Polícia Civil afirmou que as imagens das câmeras de segurança serão analisadas por agentes da 23ª DP e que "demais diligências estão em andamento para apurar os fatos".

O pai da adolescente afirmou, em entrevista ao SBT, que a filha aproveitou o momento em que o suspeito olhou para outro lado para abrir a porta do carro e saltar. Segundo ele, a jovem bateu a cabeça no chão e ralou o joelho.

A delegada Muriel Mendes, responsável pela investigação, afirmou que ainda não é possível saber qual a intenção do suspeito em relação à vítima, mas a polícia trabalha com a hipótese de tentativa de estupro.

"A gente faz um alerta para crianças e adolescentes não se aproximarem de veículos desconhecidos", disse a delegada.

Veja vídeo:

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