Menina escapa de sequestro ao pular de carro em movimento; VÍDEO
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Uma adolescente de 16 anos saltou de um carro em movimento para escapar de um suposto sequestro na noite da última sexta-feira (4), em Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. O caso foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela 23ª DP (Delegacia de Polícia), do Méier.
As imagens mostram a jovem caminhando pela calçada com a mochila nas costas ao sair da escola, por volta das 20h. Ela para ao lado de um carro com os vidros escuros. A porta do passageiro se abre e ela é puxada para dentro do veículo, que arranca em seguida.
Um segundo trecho do vídeo registra o momento em que a adolescente salta do carro ainda em movimento, sem a mochila. Ela se levanta, recolhe um objeto caído no chão e sai correndo.
A Polícia Civil afirmou que as imagens das câmeras de segurança serão analisadas por agentes da 23ª DP e que "demais diligências estão em andamento para apurar os fatos".
O pai da adolescente afirmou, em entrevista ao SBT, que a filha aproveitou o momento em que o suspeito olhou para outro lado para abrir a porta do carro e saltar. Segundo ele, a jovem bateu a cabeça no chão e ralou o joelho.
A delegada Muriel Mendes, responsável pela investigação, afirmou que ainda não é possível saber qual a intenção do suspeito em relação à vítima, mas a polícia trabalha com a hipótese de tentativa de estupro.
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