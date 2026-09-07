Uma adolescente de 16 anos saltou de um carro em movimento para escapar de um suposto sequestro na noite da última sexta-feira (4), em Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. O caso foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela 23ª DP (Delegacia de Polícia), do Méier.

As imagens mostram a jovem caminhando pela calçada com a mochila nas costas ao sair da escola, por volta das 20h. Ela para ao lado de um carro com os vidros escuros. A porta do passageiro se abre e ela é puxada para dentro do veículo, que arranca em seguida.

Um segundo trecho do vídeo registra o momento em que a adolescente salta do carro ainda em movimento, sem a mochila. Ela se levanta, recolhe um objeto caído no chão e sai correndo.