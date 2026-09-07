07 de setembro de 2026
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AOS 21 ANOS

Filha de policiais militares é morta em assalto

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Bnews
Brenda foi encontrada ferida por disparo de arma de fogo.
Brenda foi encontrada ferida por disparo de arma de fogo.

A estudante Brenda Nicole Alves, 21, foi morta a tiros na madrugada deste domingo (6), durante um assalto no bairro do Imbuí, em Salvador.

Um suspeito de envolvimento no crime já foi identificado, segundo a Polícia Civil. A corporação faz buscas para localizá-lo. Os investigadores também apuram a eventual participação de outras pessoas.

Brenda foi encontrada ferida por disparo de arma de fogo na avenida Jorge Amado, uma das principais vias do bairro. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte dela ainda no local.

A jovem era filha de policiais militares e fazia estágio na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia. A PM lamentou a morte da estudante e mobilizou, por meio do Departamento de Promoção Social, sua estrutura de assistência para acompanhar os familiares.

Neste domingo (6), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) prestou solidariedade à família e determinou apuração rigorosa do caso, em mensagem nas redes sociais.

"Cada vida perdida é uma dor, e a morte de Brenda Nicole Alves, assassinada em Salvador, é uma dor que não tem explicação. Falo como pai, antes de tudo", disse.

O policiamento na região do Imbuí foi reforçado após o crime, e unidades da PM ajudam nas buscas dos envolvidos.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, do Departamento Especializado de Investigações Criminais, com apoio dos departamentos de inteligência e de outras unidades operacionais da Polícia Civil.

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