A estudante Brenda Nicole Alves, 21, foi morta a tiros na madrugada deste domingo (6), durante um assalto no bairro do Imbuí, em Salvador.

Um suspeito de envolvimento no crime já foi identificado, segundo a Polícia Civil. A corporação faz buscas para localizá-lo. Os investigadores também apuram a eventual participação de outras pessoas.

Brenda foi encontrada ferida por disparo de arma de fogo na avenida Jorge Amado, uma das principais vias do bairro. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte dela ainda no local.