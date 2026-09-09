O laudo necroscópico de Larissa da Cruz Morata, de 29 anos, identificou ao menos 14 marcas semelhantes a hematomas nas mãos, pés, joelhos e perna esquerda. Ela morreu com tiro na cabeça em Embu das Artes, na Grande São Paulo.
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O exame não determina quando nem como as lesões foram provocadas. O documento também registra fios de cabelos soltos presos à calça da vítima, sem sangue, mas não aponta a origem deles.
O laudo confirma que o projétil entrou pela região temporal esquerda e saiu pela região temporoparietal direita, com trajetória de trás para frente e da esquerda para a direita. A causa da morte foi traumatismo craniano provocado por ferimento por arma de fogo.
O marido de Larissa, o soldado da PM Vinícius Costa Silva, de 26 anos, está preso temporariamente e é investigado pela morte. Ele nega o crime e afirma que a esposa tirou a própria vida. A principal hipótese investigada pela polícia é feminicídio.
A arma do policial, a pistola Taurus calibre .357, foi apreendida para perícia. O exame toxicológico ainda não foi concluído, e a Polícia Civil aguarda outros laudos antes de realizar a reprodução simulada dos fatos.
Com informações do g1.