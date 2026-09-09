O laudo necroscópico de Larissa da Cruz Morata, de 29 anos, identificou ao menos 14 marcas semelhantes a hematomas nas mãos, pés, joelhos e perna esquerda. Ela morreu com tiro na cabeça em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

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O exame não determina quando nem como as lesões foram provocadas. O documento também registra fios de cabelos soltos presos à calça da vítima, sem sangue, mas não aponta a origem deles.