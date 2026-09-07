Larissa Cruz Morata, de 29 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça no banheiro da residência onde morava com o marido, um policial militar, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, na manhã de domingo (6). A arma do agente estava sob o corpo da vítima.

O policial alegou que a esposa tirou a própria vida, mas familiares contestam a versão e apontam suspeita de feminicídio. Segundo o boletim de ocorrência, a irmã do PM relatou que o casal havia discutido horas antes sobre o término do relacionamento.

O caso foi registrado como morte suspeita, uma vez que as equipes policiais, de perícia e de socorro presentes no local não reuniram elementos conclusivos para confirmar suicídio. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil apura todas as circunstâncias, aguarda laudos periciais e analisa imagens de câmeras de segurança para esclarecer a dinâmica do disparo.