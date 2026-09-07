Uma criança de 1 ano e 3 meses foi encontrada submersa em uma piscina de uma residência na comunidade Colônia Cella, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na tarde deste domingo (6). Após retirar o menino da água, o pai iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), enquanto familiares o levaram de carro até o quartel do Corpo de Bombeiros.

Segundo os familiares, a criança foi encontrada de bruços, com o rosto voltado para a água. Eles não souberam informar por quanto tempo o menino permaneceu submerso.

Durante a reanimação, o menino expeliu água e leite pelas vias aéreas. No trajeto até o quartel, familiares relataram que ele começou a emitir sons.