Uma criança de 1 ano e 3 meses foi encontrada submersa em uma piscina de uma residência na comunidade Colônia Cella, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na tarde deste domingo (6). Após retirar o menino da água, o pai iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), enquanto familiares o levaram de carro até o quartel do Corpo de Bombeiros.
Segundo os familiares, a criança foi encontrada de bruços, com o rosto voltado para a água. Eles não souberam informar por quanto tempo o menino permaneceu submerso.
Durante a reanimação, o menino expeliu água e leite pelas vias aéreas. No trajeto até o quartel, familiares relataram que ele começou a emitir sons.
No quartel, os bombeiros constataram que a criança respirava e que a cor da pele estava normal. A equipe retirou as roupas molhadas, utilizou cobertor e manta térmica e administrou oxigênio por máscara. Durante o atendimento, o menino chorou.
Os bombeiros também informaram que as pupilas estavam isocóricas e fotorreagentes. Pupilas isocóricas são aquelas que apresentam o mesmo tamanho nos dois olhos. Pupilas fotorreagentes são aquelas que respondem à luz, contraindo-se quando iluminadas. Esses achados fazem parte da avaliação neurológica.
Uma equipe médica do Samu assumiu o atendimento e levou a criança ao Hospital Regional do Oeste (HRO). Até a publicação da reportagem, não havia informações divulgadas sobre o estado de saúde do menino.
Com informações do ND Mais.