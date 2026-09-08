Onze diretores da Polícia Federal (PF) colocaram os cargos à disposição nesta terça-feira (8/9), após o afastamento preventivo do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência, Leandro Almada da Costa, determinado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Em nota conjunta, os integrantes da cúpula da PF declararam apoio aos dois delegados e repudiaram os ataques direcionados à instituição. Ao final do documento, os diretores colocaram os cargos à disposição do diretor-geral substituto, William Marcel Murad, que assumiu temporariamente o comando da corporação.