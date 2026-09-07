Em recente viagem ao interior de São Paulo, o agente aeroportuário Gustavo Fernandes Neto, 38, ficou confuso ao escolher a cabine de cobrança em uma praça de pedágio. Ele pegou o potinho de moedas no console do carro, mas ao se aproximar da cancela, não tinha ninguém para contar o dinheiro e dar o troco e o comprovante. No lugar, apenas um totem de autoatendimento.

"Tive que pegar o cartão de débito da carteira para pagar", afirma Gustavo, que mantinha o costume de guardar moedas no carro, justamente para ajudar no troco do pedágio.

As cabines que aceitam pagamento em espécie são cada vez mais escassas nas rodovias do país.