A morte de um menino de oito anos levou a Prefeitura de Timbé do Sul (SC) a cancelar o desfile cívico de 7 de Setembro. A decisão foi tomada em respeito ao luto da comunidade.

Leonardo Donadel de Souza, aluno do terceiro ano da Escola Frei Modesto, morreu no sábado (5), três dias após machucar o pé. Segundo a família, ele foi levado ao hospital na quarta-feira (2), recebeu atendimento e foi liberado.

Depois, o menino voltou a sentir dores e precisou retornar à unidade de saúde. Ele sofreu parada cardíaca, que foi revertida, mas teve nova parada durante a tentativa de transferência realizada pelo Samu. Leonardo não resistiu. Segundo a reportagem, ele teve infecção generalizada causada por uma bactéria.