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7 DE SETEMBRO

Morte de Léo, de 8 anos, faz cidadezinha cancelar desfile

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura
A decisão de cancelar o desfile cívico foi tomada em respeito ao luto da comunidade.
A decisão de cancelar o desfile cívico foi tomada em respeito ao luto da comunidade.

A morte de um menino de oito anos levou a Prefeitura de Timbé do Sul (SC) a cancelar o desfile cívico de 7 de Setembro. A decisão foi tomada em respeito ao luto da comunidade.

Leonardo Donadel de Souza, aluno do terceiro ano da Escola Frei Modesto, morreu no sábado (5), três dias após machucar o pé. Segundo a família, ele foi levado ao hospital na quarta-feira (2), recebeu atendimento e foi liberado.

Depois, o menino voltou a sentir dores e precisou retornar à unidade de saúde. Ele sofreu parada cardíaca, que foi revertida, mas teve nova parada durante a tentativa de transferência realizada pelo Samu. Leonardo não resistiu. Segundo a reportagem, ele teve infecção generalizada causada por uma bactéria.

Morador do Centro e irmão mais velho de dois filhos, Léo era descrito pela família e pela comunidade escolar como uma criança querida. A escola publicou nota de pesar nas redes sociais.

O menino foi velado e sepultado neste domingo (6).

Com informações do NSC Total.

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