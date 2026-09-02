A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (2) a indicação do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSB-MG), 49, para ocupar uma vaga de ministro no TCU (Tribunal de Contas da União).

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Foram 404 votos a favor e 61 contra. Houve ainda uma abstenção. A votação foi realizada secretamente, com possibilidade de os deputados se posicionarem remotamente pelo aplicativo Infoleg. Às vésperas da eleição, o Congresso Nacional funciona em regime de esforço concentrado.