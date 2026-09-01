O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) condenou a rede de farmácias Droga Raia a pagar R$ 4 milhões por dano moral coletivo em ação movida pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ). A decisão foi unânime e reformou uma sentença de primeira instância.

Segundo o MPT-RJ, o processo reúne denúncias de assédio moral, sexual e materno, além de práticas discriminatórias relacionadas a raça, orientação sexual, identidade de gênero e aparência física, incluindo gordofobia, em unidades da rede.

O tribunal determinou que a empresa adote medidas de prevenção e combate às práticas em todas as filiais. A Droga Raia terá 90 dias para adequar os programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com ações voltadas à identificação, avaliação e prevenção de riscos psicossociais, além de protocolos de escuta qualificada e atenção a questões de gênero.