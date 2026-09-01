01 de setembro de 2026
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Vorcaro perguntou a Moraes sobre sair do país antes de ação da PF

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Segundo News
Os diálogos entre Moraes e Vorcaro fazem parte de um relatório da PF enviado ao STF.
Os diálogos entre Moraes e Vorcaro fazem parte de um relatório da PF enviado ao STF.

Mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, indicam que o empresário buscou informações sobre possível operação da Polícia Federal (PF) contra ele dias antes de ser preso.

Leia mais: Mendonça pede à PGR informação sobre mensagem de Vorcaro a Moraes

O conteúdo foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo e acessado pela TV Globo. Em 15 de novembro de 2025, dois dias antes da prisão, Vorcaro perguntou a Moraes: “Acha que segunda já tenho que estar fora?”.

No dia seguinte, 16 de novembro, o empresário voltou a questionar o ministro: “Você acha que existe alguma chance disso acontecer amanhã de manhã?”. Na mesma data, sugeriu um encontro com Moraes e escreveu estar “perplexo” e “indignado” com a situação.

Na noite de 17 de novembro, Vorcaro foi preso pela PF no Aeroporto Internacional de São Paulo, quando tentava embarcar em um jato particular. A operação investigava a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. Segundo as investigações da época, a instituição oferecia CDBs com promessa de retorno de até 40% acima da taxa básica do mercado, considerado irreal pelos investigadores.

Os diálogos fazem parte de um relatório da PF enviado ao STF. O sigilo do material foi retirado pelo ministro André Mendonça, que também encaminhou os documentos para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Com informações da TV Globo.

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