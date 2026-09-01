Mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, indicam que o empresário buscou informações sobre possível operação da Polícia Federal (PF) contra ele dias antes de ser preso.

Leia mais: Mendonça pede à PGR informação sobre mensagem de Vorcaro a Moraes

O conteúdo foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo e acessado pela TV Globo. Em 15 de novembro de 2025, dois dias antes da prisão, Vorcaro perguntou a Moraes: “Acha que segunda já tenho que estar fora?”.