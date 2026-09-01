Uma mulher de 26 anos descobriu que era filmada nua no banheiro da imobiliária em trabalhava, em Santa Juliana, no Triângulo Mineiro (MG). Segundo ela, as imagens foram feitas pelo ex-patrão, Hélio Borges Júnior, de 53 anos. O caso foi registrado pela Polícia Militar em 29 de junho e é investigado como importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual.

A vítima encontrou fotos e vídeos no celular do empresário quando ele pediu que ela usasse o aparelho para pagar pelo marmitex. Ao ver as abas abertas, ela identificou imagens em que aparecia nua. Segundo o boletim de ocorrência, o empresário admitiu ter escondido um celular no banheiro para fazer as gravações, mas negou ter divulgado o material e outros atos contra a ex-funcionária.

Após descobrir as imagens, a mulher deixou o local e procurou ajuda. Ela voltou à imobiliária para buscar as chaves e confrontou o ex-patrão. De acordo com o relato, os dois entraram em luta corporal após o homem dar um tapa no rosto dela. O ex-namorado da vítima interveio e separou a briga.