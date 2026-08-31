As chuvas que atingiram o estado de São Paulo neste final de semana causaram estragos nos municípios do interior. Acompanhadas de granizo e vendavais, os temporais destelharam casas e causaram alagamentos.

A cidade de Itararé, na região de Itapetininga, foi uma das mais afetadas.

Cerca de 381 residências foram danificadas, principalmente por danos nos telhados causados pelas pedras de gelo. Os bairros Novo Horizonte, Pauliceia, Vila Esperança e Jardim São Paulo foram os mais atingidos. O município também registrou alagamentos.