O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (1º), a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), ex-presidente da Casa, para o TCU (Tribunal de Contas da União). A vaga foi aberta com a saída antecipada do ministro Bruno Dantas.

O placar da votação foi de 64 a 4. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fez a indicação para o cargo nesta segunda-feira (31).

Após a aprovação no Senado, a Câmara dos Deputados também deve analisar a indicação em plenário e, caso aprovado, o ministro é nomeado pelo presidente Lula (PT).