A médica Ana Paula Nunes dos Santos ficou 26 dias sob restrições após ser presa por engano no Aeroporto Internacional de Campo Grande, em 5 de agosto. Segundo ela, houve confusão com outra mulher condenada por organização criminosa.

Ana Paula ficou dois dias detida e afirma que não conseguiu amamentar a filha de seis meses durante o período. Ela também relata ter sido submetida a revista íntima e ter sofrido ofensas enquanto estava na delegacia.

O erro foi identificado durante a audiência de custódia, quando o juiz apresentou dados do processo que não correspondiam à médica, como filiação, estado civil, endereço e informações sobre um veículo.