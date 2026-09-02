Um relatório da Polícia Federal, cujo sigilo foi retirado nesta terça-feira (1º), reúne mensagens, contratos e registros de encontros entre Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
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O documento reúne informações extraídas do celular de Vorcaro. A PF ressalta que o material reproduz apenas mensagens enviadas pelo banqueiro a um número identificado no aparelho como “Alexandre de Moraes BRASILIA”. Assim, o relatório registra o conteúdo enviado por Vorcaro, sem apresentar as respostas de Moraes.
Segundo a investigação, as mensagens foram produzidas no aplicativo Notas, fotografadas e encaminhadas pelo WhatsApp em formato de visualização única. A PF recuperou os registros a partir do cruzamento dos horários de uso do aplicativo, capturas de tela, arquivos temporários em PDF e registros dos envios.
Entre os diálogos, Vorcaro perguntou a Moraes, em 15 de novembro de 2025: “Acha que segunda já tenho que estar fora?”. Dois dias depois, o banqueiro foi preso pela PF ao tentar embarcar em um jato particular.
O relatório também aponta registros digitais e metadados que, segundo os investigadores, indicam a participação de Moraes na edição de um contrato de aproximadamente R$ 130 milhões entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, de sua esposa, Viviane Barci de Moraes. O escritório afirmou que o ministro foi consultado sobre possíveis impedimentos legais e que o contrato foi assinado após nenhum impedimento ser identificado.
A PF identificou ainda um segundo contrato, de R$ 50 milhões, entre o escritório e a Viking Participações, empresa ligada a Vorcaro. Uma proposta previa o pagamento de R$ 40 milhões por meio de cotas de um jatinho e um helicóptero, além de R$ 10 milhões em reembolso de despesas relacionadas às aeronaves.
Em outra conversa, Vorcaro reclamou a funcionários sobre um pagamento ao escritório de Viviane e classificou o repasse como “o mais importante que temos”. Em mensagem enviada a Moraes em 14 de novembro de 2025, o banqueiro também afirmou ter uma “dívida de vida” com o ministro e agradeceu por “tudo”.
O documento registra ainda mensagens que, segundo a PF, indicam encontros entre Vorcaro e Moraes entre março de 2024 e agosto de 2025. A investigação também cita uma visita a Campos do Jordão, em dezembro de 2023, para a qual Vorcaro orientou funcionários a preparar uma “experiência completa” para convidados “ultra VIP”. O principal convidado aparece nas mensagens como “Alex”, identificação atribuída pela PF a Moraes.
Outro conjunto de mensagens trata de um fórum jurídico realizado em Londres e organizado com participação do Banco Master. Segundo a investigação, Moraes participou de discussões sobre convidados e programação, incluindo vetos e alterações na lista.
Os prints das principais conversas e registros citados no relatório da PF estão reunidos ao final desta matéria.
Com informações do g1.
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