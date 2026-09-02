Um dos principais pontos do relatório é a relação entre empresas ligadas a Daniel Vorcaro e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

A Polícia Federal identificou contratos milionários, propostas envolvendo aeronaves, experiências de luxo e despesas de viagem que, segundo a investigação sobre o Banco Master, beneficiaram ou poderiam beneficiar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e familiares.

Um contrato previa 36 pagamentos mensais de R$ 3 milhões líquidos ao escritório. Com tributos, cada parcela alcançava R$ 3,64 milhões. A PF encontrou quatro comprovantes de transferências entre fevereiro de 2024 e outubro de 2025, que somam R$ 13,6 milhões.

Os investigadores também identificaram um segundo contrato, com limite de R$ 50 milhões líquidos em 36 meses. A proposta previa a possibilidade de pagamento por meio de bens ou serviços. Uma das alternativas apresentadas envolvia R$ 40 milhões em cotas de um jatinho e de um helicóptero, além de R$ 10 milhões em despesas relacionadas ao uso das aeronaves.

A PF apontou ainda que o nome “Ministro Alexandre de Moraes” aparece nos metadados de duas versões da minuta do primeiro contrato. Segundo os investigadores, o registro indica que um usuário com esse nome editou os arquivos, mas não permite determinar quem operava fisicamente o computador nem quais alterações foram realizadas.