Um relatório da Polícia Federal, cujo sigilo foi retirado nesta terça-feira (1º), reúne mensagens, contratos e registros de encontros entre Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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O documento reúne informações extraídas do celular de Vorcaro. A PF ressalta que o material reproduz apenas mensagens enviadas pelo banqueiro a um número identificado no aparelho como “Alexandre de Moraes BRASILIA”. Assim, o relatório registra o conteúdo enviado por Vorcaro, sem apresentar as respostas de Moraes.