As ossadas encontradas na área rural de Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, são de Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos, confirmou a Polícia Civil nesta quinta-feira (27).

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As primas desapareceram em 21 de abril, após saírem de uma boate em Paranavaí acompanhadas de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos. Segundo a investigação, o homem é o responsável pelas mortes. Ele morreu durante abordagem policial em Mandaguari, em 21 de agosto.