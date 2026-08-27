27 de agosto de 2026
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Polícia confirma ossadas de primas desaparecidas no Paraná

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via OVale
As primas desapareceram em 21 de abril, após saírem de uma boate em Paranavaí acompanhadas de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos.
As primas desapareceram em 21 de abril, após saírem de uma boate em Paranavaí acompanhadas de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos.

As ossadas encontradas na área rural de Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, são de Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos, confirmou a Polícia Civil nesta quinta-feira (27).

Leia também: Família é encontrada morta em apartamento no Paraná

As primas desapareceram em 21 de abril, após saírem de uma boate em Paranavaí acompanhadas de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos. Segundo a investigação, o homem é o responsável pelas mortes. Ele morreu durante abordagem policial em Mandaguari, em 21 de agosto.

A localização dos restos mortais foi indicada por outro suspeito, identificado como “Magrão”, que está preso. As ossadas foram encontradas no mesmo dia em que Clayton morreu.

A identificação foi feita pelos arcos dentais. A perícia também encontrou indícios de morte violenta. A Polícia Civil informou que exames complementares ainda são necessários para determinar a causa, o mecanismo e a dinâmica das mortes.

Os restos mortais serão liberados às famílias após a conclusão dos exames periciais.

Com informações do g1.

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