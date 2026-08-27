As ossadas encontradas na área rural de Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, são de Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos, confirmou a Polícia Civil nesta quinta-feira (27).
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As primas desapareceram em 21 de abril, após saírem de uma boate em Paranavaí acompanhadas de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos. Segundo a investigação, o homem é o responsável pelas mortes. Ele morreu durante abordagem policial em Mandaguari, em 21 de agosto.
A localização dos restos mortais foi indicada por outro suspeito, identificado como “Magrão”, que está preso. As ossadas foram encontradas no mesmo dia em que Clayton morreu.
A identificação foi feita pelos arcos dentais. A perícia também encontrou indícios de morte violenta. A Polícia Civil informou que exames complementares ainda são necessários para determinar a causa, o mecanismo e a dinâmica das mortes.
Os restos mortais serão liberados às famílias após a conclusão dos exames periciais.
Com informações do g1.