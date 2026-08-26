26 de agosto de 2026
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INTERIOR DE SP

Filha mata pai cadeirante e transmite crime ao vivo; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Governo de SP
A Polícia Militar foi acionada após vizinhos ouvirem gritos na residência.
A Polícia Militar foi acionada após vizinhos ouvirem gritos na residência.

Uma mulher de 30 anos foi presa na sexta-feira (21) suspeita de matar a facadas o pai, Osmar Ferreira, de 62 anos, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, ela transmitiu o crime ao vivo pelas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada após vizinhos ouvirem gritos na casa. No local, os agentes encontraram a mulher ao lado do corpo do pai, que era cadeirante. Ferreira estava morto sobre a cama.

Segundo a polícia, Edilene confessou o homicídio e relatou que sofria agressões praticadas pelo pai durante a infância.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso.

Com informações do Metrópoles.

Veja vídeo:

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