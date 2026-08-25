Casos de febre do Nilo Ocidental voltaram a preocupar autoridades de saúde depois que Santa Catarina confirmou os dois primeiros registros da doença no estado, incluindo um que evoluiu para morte. São Paulo também confirmou seus dois primeiros casos humanos, e o Piauí investiga um caso provável.

A reportagem reuniu o que se sabe até agora sobre a doença, sua transmissão e as formas de prevenção.

O que é a doença?

A febre do Nilo Ocidental é uma infecção viral aguda causada por um vírus do gênero Flavivirus, o mesmo grupo da dengue, da zika e da febre amarela. Trata-se de uma zoonose, isto é, uma infecção transmitida entre animais e seres humanos.