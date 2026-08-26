Claudia Hitomi Shimada Furuyama, médica pediatra, Marcos Alberto Furuyama, engenheiro, e Rafael Furuyama, de 23 anos, estudante de Engenharia Mecatrônica, estavam no imóvel.

Uma médica, o marido e o filho foram encontrados mortos dentro do apartamento em que moravam, no bairro Água Verde, em Curitiba (PR), na tarde de terça-feira (25). A Polícia Civil investiga o caso.

Colegas estranharam as faltas de Claudia ao trabalho. Moradores também perceberam que a família não era vista desde o fim de semana e se preocuparam com o latido constante do cachorro. Após tentativas de contato sem resposta, o síndico chamou um chaveiro para entrar no apartamento.

Segundo a polícia, o imóvel estava trancado e não tinha sinais aparentes de arrombamento. Os três tinham ferimentos provocados por arma branca. Uma faca e um canivete com vestígios de sangue foram recolhidos para perícia.

A Polícia Militar registrou inicialmente o caso como possível duplo homicídio seguido de suicídio. A Polícia Civil apura a dinâmica das mortes.