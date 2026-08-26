Um ônibus escolar que transportava 10 crianças e dois adultos saiu da pista e tombou em uma ribanceira de cerca de 10 metros, na tarde dessa terça-feira (25), em Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O acidente aconteceu na Estrada Geral Águas Verdes. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco crianças tiveram ferimentos leves, foram atendidas no local e entregues aos pais. Outras duas foram encaminhadas ao hospital regional também com ferimentos leves.

As demais crianças não apresentaram ferimentos aparentes nem relataram queixas.