27 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Ônibus escolar com 10 crianças a bordo tomba em ribanceira

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
O acidente aconteceu na Estrada Geral Águas Verdes.
O acidente aconteceu na Estrada Geral Águas Verdes.

Um ônibus escolar que transportava 10 crianças e dois adultos saiu da pista e tombou em uma ribanceira de cerca de 10 metros, na tarde dessa terça-feira (25), em Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O acidente aconteceu na Estrada Geral Águas Verdes. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco crianças tiveram ferimentos leves, foram atendidas no local e entregues aos pais. Outras duas foram encaminhadas ao hospital regional também com ferimentos leves.

As demais crianças não apresentaram ferimentos aparentes nem relataram queixas.

O motorista e a monitora escolar foram avaliados por uma equipe do Samu e permaneceram no local, sem necessidade de encaminhamento para atendimento hospitalar.

Após o resgate e os atendimentos, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

Com informações do ND Mais.

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