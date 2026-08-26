O Grupo Gennius, controlador das redes Habib’s, Ragazzo e Tendall, entrou com pedido de recuperação judicial na segunda-feira (24), com udívida declarada de R$ 265,2 milhões. A Justiça de São Paulo aceitou a solicitação na terça-feira (25).

A KPMG foi nomeada administradora judicial. Segundo a empresa, a medida integra um processo de reestruturação financeira, enquanto as lojas próprias seguem funcionando normalmente.

No pedido, o grupo atribui a crise aos efeitos da pandemia de Covid-19, à expansão do delivery e à alta dos juros. A empresa afirma que a redução do movimento em restaurantes e o aumento do custo das dívidas dificultaram o pagamento de fornecedores.