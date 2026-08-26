26 de agosto de 2026
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EM CRISE

Habib's pede recuperação judicial com dívida de R$ 265 milhões

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Uol
No pedido, o grupo atribui a crise aos efeitos da pandemia de Covid-19, à expansão do delivery e à alta dos juros.
No pedido, o grupo atribui a crise aos efeitos da pandemia de Covid-19, à expansão do delivery e à alta dos juros.

O Grupo Gennius, controlador das redes Habib’s, Ragazzo e Tendall, entrou com pedido de recuperação judicial na segunda-feira (24), com udívida declarada de R$ 265,2 milhões. A Justiça de São Paulo aceitou a solicitação na terça-feira (25).

A KPMG foi nomeada administradora judicial. Segundo a empresa, a medida integra um processo de reestruturação financeira, enquanto as lojas próprias seguem funcionando normalmente.

No pedido, o grupo atribui a crise aos efeitos da pandemia de Covid-19, à expansão do delivery e à alta dos juros. A empresa afirma que a redução do movimento em restaurantes e o aumento do custo das dívidas dificultaram o pagamento de fornecedores.

O grupo tem 119 lojas próprias do Habib’s, 26 do Ragazzo e seis unidades da rede Tendall. As franquias não fazem parte da recuperação judicial.

Com informações do g1.

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