Enchentes provocadas por um deslizamento de lama e rochas deixaram ao menos 95 mortos e centenas de desaparecidos no Nepal, na região próxima à fronteira com o Tibete, nesta quarta-feira (26). Entre os desaparecidos estão turistas estrangeiros.
As autoridades nepalesas informaram que casas, estradas e estruturas de energia foram destruídas pela força da água. Equipes de polícia e do Exército atuam nas buscas e no resgate, mas as condições na região montanhosa dificultam a operação.
No lado chinês da fronteira, autoridades informaram três mortes e 265 desaparecidos no condado de Gyirong, no Tibete. O número ainda passa por verificação.
A origem do desastre está sob investigação. Há suspeita de que um terremoto de magnitude 4,4 tenha provocado a avalanche de gelo e rochas no rio Lhende Khola, desencadeando as inundações.
As autoridades também alertaram para a possibilidade de uma nova cheia devido à permanência de um bloqueio no curso do rio. Moradores de áreas baixas foram orientados a buscar locais seguros.
Segundo autoridades de turismo do Nepal, centenas de estrangeiros estão desaparecidos, incluindo cidadãos da Índia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Malásia, da Coreia do Sul, da África do Sul, da Austrália e da Holanda.
Com informações da Reuters e BBC.
Veja vídeo:
BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe— BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026