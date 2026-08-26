Enchentes provocadas por um deslizamento de lama e rochas deixaram ao menos 95 mortos e centenas de desaparecidos no Nepal, na região próxima à fronteira com o Tibete, nesta quarta-feira (26). Entre os desaparecidos estão turistas estrangeiros.

As autoridades nepalesas informaram que casas, estradas e estruturas de energia foram destruídas pela força da água. Equipes de polícia e do Exército atuam nas buscas e no resgate, mas as condições na região montanhosa dificultam a operação.

No lado chinês da fronteira, autoridades informaram três mortes e 265 desaparecidos no condado de Gyirong, no Tibete. O número ainda passa por verificação.