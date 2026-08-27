Samyra Roberta Almeida, de 10 anos, encontrada morta com uma coleira no pescoço, em casa, em Peruíbe (SP), vivia isolada e não frequentava a escola, segundo a Polícia Civil. Testemunhas relataram que ela era vista apenas na companhia da mãe, inclusive durante a madrugada, em locais descritos pela investigação como de “reputação duvidosa”.

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De acordo com a delegada responsável pelo caso, a criança não tinha celular nem vida social e ficava principalmente em casa ou acompanhava a mãe em pontos de tráfico e na presença de outros homens.