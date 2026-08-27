28 de agosto de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Mãe é presa após menina ser achada morta com coleira

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Metrópoles
Samyra foi encontrada desacordada pelo irmão, na área externa da casa da família.
Samyra foi encontrada desacordada pelo irmão, na área externa da casa da família.

A mãe de Samyra Roberta Almeida foi presa temporariamente pela Polícia Civil de São Paulo na terça-feira (25), em Peruíbe, no litoral paulista. A menina, encontrada morta em 10 de agosto, estava com uma coleira de cachorro presa ao pescoço.

Segundo a polícia, o caso é investigado como morte suspeita. A prisão foi efetuada após contradições nos depoimentos e a identificação de novos elementos que indicaram situações de violência contra a criança.

Samyra foi encontrada desacordada pelo irmão, na área externa da casa da família. O socorro foi acionado, mas a menina já estava morta quando a equipe chegou.

A mãe foi levada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Peruíbe e permanece à disposição da Justiça.

Com informações do Metrópoles.

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