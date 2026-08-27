A mãe de Samyra Roberta Almeida foi presa temporariamente pela Polícia Civil de São Paulo na terça-feira (25), em Peruíbe, no litoral paulista. A menina, encontrada morta em 10 de agosto, estava com uma coleira de cachorro presa ao pescoço.

Segundo a polícia, o caso é investigado como morte suspeita. A prisão foi efetuada após contradições nos depoimentos e a identificação de novos elementos que indicaram situações de violência contra a criança.

Samyra foi encontrada desacordada pelo irmão, na área externa da casa da família. O socorro foi acionado, mas a menina já estava morta quando a equipe chegou.