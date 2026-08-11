Breno de Souza Castro, de 24 anos, disse que “fez merda” ao se entregar à polícia após matar as duas filhas, de 3 e 5 anos, em Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. A declaração foi dada na manhã de domingo (9), quando ele procurou o 48º Distrito Policial e confessou o duplo homicídio.

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Segundo o relato apresentado à polícia, Breno informou que estrangulou as meninas e indicou onde deixou o próprio carro, com os corpos das crianças. Naquele momento, a mãe das meninas também procurava pelas filhas e havia acionado a Polícia Militar.