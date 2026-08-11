Breno de Souza Castro, de 24 anos, disse que “fez merda” ao se entregar à polícia após matar as duas filhas, de 3 e 5 anos, em Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. A declaração foi dada na manhã de domingo (9), quando ele procurou o 48º Distrito Policial e confessou o duplo homicídio.
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Segundo o relato apresentado à polícia, Breno informou que estrangulou as meninas e indicou onde deixou o próprio carro, com os corpos das crianças. Naquele momento, a mãe das meninas também procurava pelas filhas e havia acionado a Polícia Militar.
Ele cometeu o depois que viu nas redes sociais uma foto da ex-companheira com amigas. Conforme o depoimento da mulher, ele enviou mensagem dizendo que ela nunca mais veria as filhas.
Antes de sair com as crianças, Breno disse à família que levaria as meninas ao Museu do Ipiranga. Depois, quando familiares questionaram seu paradeiro, afirmou que mataria as filhas e se mataria em seguida.
A mãe relatou à polícia que o relacionamento de cerca de oito anos terminou em março e que Breno não aceitava a separação. Segundo ela, houve episódios de agressões e traições durante a relação.
Breno foi preso em flagrante e indiciado por homicídio com quatro qualificadoras: asfixia, motivo fútil, contra menor de 14 anos e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Ele também é investigado por violência doméstica.
A polícia solicitou a prisão preventiva do acusado. Um vídeo mostra o momento em que o carro usado por Breno foi estacionado em uma via pública. O veículo apresentava o vidro traseiro quebrado e o airbag acionado.
Com informações do Metrópoles.